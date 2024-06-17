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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 июня

Международное информационное агентство Kazinform предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 июня.

Источник: Kazinform

АСТАНА

В 10:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства.

В 11:00 на авиабазе Национальной гвардии Республики Казахстан к предстоящему Дню полиции состоится экскурсия для представителей СМИ.

В 11:00 в Евразийском национальном университете начнется церемония вручения дипломов выпускникам факультета журналистики и политологии.

В 16:00 начнется визит в Казахстан международного специального посланника ЕС по санкциям Дэвида О’Салливана, в ходе которого запланирован ряд встреч с казахстанскими официальными лицами.

АЛМАТЫ

В 16:00 в Государственном музее искусств РК имени Абылхана Кастеева откроется персональная выставка современного художника Сергея Денисова «Шелковый путь».