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Серебрян и Роговей на встрече в Кишиневе высказались за активизацию политики реинтеграции

Очередное заседание молдавско-украинской межпарвкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству может состояться во второй половине года.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. Динамика диалога Кишинева и Тирасполя, вопросы активизации процесса реинтеграции и возможность организации во второй половине года заседания молдавско-украинской межправкомиссии обсудили в ходе рабочей встречи в Кишиневе вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян и посол по особым поручениям МИД Украины Паун Роговей.

На встрече также присутствовал посол Украины в Молдове Марко Шевченко.

«Собеседники рассмотрели текущую динамику диалога Кишинева и Тирасполя, обменялись мнениями о последующих действиях, которые необходимо согласовать, а также высказались за активизацию политики реинтеграции через призму возможностей, предоставляемых статусом Молдовы как страны-кандидата на вступление в ЕС», — отмечается в пресс-релизе ведомства.

Олег Серебрян подтвердил готовность Кишинева созвать во второй половине текущего года новое заседание молдавско-украинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Паун Роговей «подтвердил твердую поддержку достижения окончательного урегулирования приднестровского конфликта в международно признанных границах Молдовы», а также поблагодарил власти Молдовы за поддержку Украины, в том числе в рамках участия в саммите по Украине в Швейцарии.