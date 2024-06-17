Серебрян и Роговей на встрече в Кишиневе высказались за активизацию политики реинтеграции

«Собеседники рассмотрели текущую динамику диалога Кишинева и Тирасполя, обменялись мнениями о последующих действиях, которые необходимо согласовать, а также высказались за активизацию политики реинтеграции через призму возможностей, предоставляемых статусом Молдовы как страны-кандидата на вступление в ЕС», — отмечается в пресс-релизе ведомства.