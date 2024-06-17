Серебрян и Роговей на встрече в Кишиневе высказались за активизацию политики реинтеграции

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. Динамика диалога Кишинева и Тирасполя, вопросы активизации процесса реинтеграции и возможность организации во второй половине года заседания молдавско-украинской межправкомиссии обсудили в ходе рабочей встречи в Кишиневе вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян и посол по особым поручениям МИД Украины Паун Роговей.
На встрече также присутствовал посол Украины в Молдове Марко Шевченко.
«Собеседники рассмотрели текущую динамику диалога Кишинева и Тирасполя, обменялись мнениями о последующих действиях, которые необходимо согласовать, а также высказались за активизацию политики реинтеграции через призму возможностей, предоставляемых статусом Молдовы как страны-кандидата на вступление в ЕС», — отмечается в пресс-релизе ведомства.
Олег Серебрян подтвердил готовность Кишинева созвать во второй половине текущего года новое заседание молдавско-украинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Паун Роговей «подтвердил твердую поддержку достижения окончательного урегулирования приднестровского конфликта в международно признанных границах Молдовы», а также поблагодарил власти Молдовы за поддержку Украины, в том числе в рамках участия в саммите по Украине в Швейцарии.