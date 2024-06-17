Лукашенко наградил сотрудников МЧС за спасение людей в свободное от службы время

К этому времени на место уже приехали подразделения МЧС, которые приступили к тушению пожара. Для хозяина горевшей квартиры все закончилось благополучно.



Андрей Саливон был представлен к награде после спасения провалившегося под лед пожилого рыбака. Мужчина отошел от берега на расстояние около 70 м и в какой-то момент провалился под лед. После того как сигнал поступил в службу по ЧС, спасатели выехали на место и одновременно сообщили о случившемся своему коллеге Андрею Саливону, который проживал рядом. Он незамедлительно направился к месту происшествия и вместе со спасателем-пожарным ведомственной профессионально-пожарной спасательной охраны компании «Пинскдрев» Сергеем Лосичем до прибытия подразделений МЧС достал рыбака из полыньи.