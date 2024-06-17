Лукашенко наградил сотрудников МЧС за спасение людей в свободное от службы время

Медалью «За спасенную жизнь» награждены водитель пожарной аварийно-спасательной части № 1 Хойникского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Николай Журавский, старший инструктор-спасатель пожарного аварийно-спасательного поста № 15 Витебского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Сергей Иванов и старший инструктор-спасатель отделения дезактивации, дегазации и пожаротушения пожарной аварийно-спасательной части № 1 Пинского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Андрей Саливон.
После осмотра медиками спасенный мужчина был отпущен домой. Он не пострадал. Огонь не успел нанести серьезного ущерба имуществу.
В феврале в городском поселке Яновичи Витебского района прапорщик МЧС Сергей Иванов спас на пожаре своего соседа. Вечером ему на мобильный телефон позвонили знакомые и сказали, что в его подъезде из окна квартиры на третьем этаже виден огонь.
«Я, не задумываясь, выбежал на площадку и дернул за ручку двери, она оказалась закрыта. Входная дверь деревянная, поэтому я с легкостью выбил ее. В коридоре квартиры было много дыма, в одной из комнат уже горели кровать, угол комнаты и имущество хозяина. Я закрыл дверь в горящую комнату и пошел в соседнюю, где на диване увидел своего соседа спящим, он никак не реагировал. Я подхватил его на руки и начал вытаскивать из квартиры, уже на входе он стал приходить в себя».
К этому времени на место уже приехали подразделения МЧС, которые приступили к тушению пожара. Для хозяина горевшей квартиры все закончилось благополучно.
Андрей Саливон был представлен к награде после спасения провалившегося под лед пожилого рыбака. Мужчина отошел от берега на расстояние около 70 м и в какой-то момент провалился под лед. После того как сигнал поступил в службу по ЧС, спасатели выехали на место и одновременно сообщили о случившемся своему коллеге Андрею Саливону, который проживал рядом. Он незамедлительно направился к месту происшествия и вместе со спасателем-пожарным ведомственной профессионально-пожарной спасательной охраны компании «Пинскдрев» Сергеем Лосичем до прибытия подразделений МЧС достал рыбака из полыньи.