Ушаков рассказал о предстоящем визите Путина в КНДР и Вьетнам

«Эта поездка, подчеркну, станет вторым за всю историю наших отношений визитом главы российского государства в Пхеньян. Программа весьма насыщенная», — сказал Ушаков (цитата по ТАСС). Он уточнил, что визит Путина — ответ на посещение России Ким Чен Ыном в 2023 году.
Во время официальных переговоров особое внимание будет уделено обсуждению международной повестки дня. Помощник президента заявил, что Россия ценит понимание правительством Северной Кореи причин и сути российско-украинского конфликта и признательна КНДР за признание вхождения в состав РФ новых территорий.
По итогам поездки между Россией и КНДР может быть подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам Ушакова, необходимость такого договора вызвана обстановкой мире, однако он не будет направлен против других государств.
Во время визита во Вьетнам, который пройдет после посещения КНДР, Владимир Путин проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама. Визит будет носить статус государственного. Российский президент встретится с президентом Вьетнама То Ламом, генсеком ЦККП Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, премьер-министром Фам Минь Чинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном. Ушаков добавил, что Владимир Путин также проведет встречу с выпускниками советских и российских вузов во Вьетнаме. Визит во Вьетнам запланирован на