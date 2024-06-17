Ушаков рассказал о предстоящем визите Путина в КНДР и Вьетнам

Во время визита во Вьетнам, который пройдет после посещения КНДР, Владимир Путин проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама. Визит будет носить статус государственного. Российский президент встретится с президентом Вьетнама То Ламом, генсеком ЦККП Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, премьер-министром Фам Минь Чинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном. Ушаков добавил, что Владимир Путин также проведет встречу с выпускниками советских и российских вузов во Вьетнаме. Визит во Вьетнам запланирован на 19—20 июня .