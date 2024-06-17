Столтенберг оговорился, что на F-16 на Украине будут летать «пилоты НАТО»

«Передача Украине самолетов F-16 сделает будущие ВВС НАТО, то есть Украины, полностью совместимыми с НАТО. Самолеты НАТО, пилоты НАТО, то есть подготовленные НАТО, а также все процедуры НАТО», — сказал он. Столтенберг подчеркнул, что, сделав украинскую армию полностью совместимой с НАТО, альянс сможет «взять Украину в НАТО, как только появится консенсус между странами альянса» без дополнительной подготовки.