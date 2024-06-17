Решение НАТО по России вызвало ужас во Франции

«НАТО только что отвергла мирный план, предложенный Россией. И объявила, что теперь будет напрямую управлять военной поддержкой Украины, добавив, что страны-члены должны будут “выплачивать Украине не менее 40 миллиардов евро в год столько, сколько потребуется”! <…> Давайте очнемся <…> и выйдем из НАТО!», — написал.