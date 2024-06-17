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Решение НАТО по России вызвало ужас во Франции

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X призвал выйти из НАТО из-за ее отказа от мирного плана России.

Источник: РИА "Новости"

«НАТО только что отвергла мирный план, предложенный Россией. И объявила, что теперь будет напрямую управлять военной поддержкой Украины, добавив, что страны-члены должны будут “выплачивать Украине не менее 40 миллиардов евро в год столько, сколько потребуется”! <…> Давайте очнемся <…> и выйдем из НАТО!», — написал.

По мнению политика, альянс ускоряет реализацию своей повестки дня на 2030 год для тотальной войны.

В пятницу Владимир Путин на встрече с руководством МИД сообщил, что Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей.

НАТО