Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД России назвал конференцию по Украине провальной

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Москва считает провальным саммит по Украине в Швейцарии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: Агентство «Москва»

По ее словам, попытки представить эту конференцию в качестве события «чуть ли не вселенского масштаба» обернулись полным фиаско, а «почти половина из 160 приглашенных отказалась заниматься политическим туризмом».

«Ставка на максимальное привлечение стран Глобального Юга не сработала. Многие из них, несмотря на шантаж, откровенные угрозы и жульнические схемы, проявили стойкость, не поддались жесткому прессингу и проигнорировали настойчивые уговоры поехать в Альпы», — заявила Захарова, отметив, что Киев и Запад «изначально не собирались заниматься поиском путей мирного урегулирования украинского кризиса».

По итогам конференции она отметила, что Западу «нужна дальнейшая конфронтация, эскалация и масштабирование боевых действий».

По ее словам, «нулевой результат» встречи подтверждается и «отсутствием единодушия» среди её участников — «итоговое коммюнике … согласились поддержать далеко не все».

Захарова Мария