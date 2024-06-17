МИД России назвал конференцию по Украине провальной

«Ставка на максимальное привлечение стран Глобального Юга не сработала. Многие из них, несмотря на шантаж, откровенные угрозы и жульнические схемы, проявили стойкость, не поддались жесткому прессингу и проигнорировали настойчивые уговоры поехать в Альпы», — заявила Захарова, отметив, что Киев и Запад «изначально не собирались заниматься поиском путей мирного урегулирования украинского кризиса».