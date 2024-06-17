МИД России назвал конференцию по Украине провальной

По ее словам, попытки представить эту конференцию в качестве события «чуть ли не вселенского масштаба» обернулись полным фиаско, а «почти половина из 160 приглашенных отказалась заниматься политическим туризмом».
«Ставка на максимальное привлечение стран Глобального Юга не сработала. Многие из них, несмотря на шантаж, откровенные угрозы и жульнические схемы, проявили стойкость, не поддались жесткому прессингу и проигнорировали настойчивые уговоры поехать в Альпы», — заявила Захарова, отметив, что Киев и Запад «изначально не собирались заниматься поиском путей мирного урегулирования украинского кризиса».
По итогам конференции она отметила, что Западу «нужна дальнейшая конфронтация, эскалация и масштабирование боевых действий».
По ее словам, «нулевой результат» встречи подтверждается и «отсутствием единодушия» среди её участников — «итоговое коммюнике … согласились поддержать далеко не все».