Назначения и отставки в Минобороны. Главное

«Назначение Горнина вместе с Савельевым, который анализировал расходы на оборонку с точки зрения Счетной палаты, и Фрадковым, специалистом по имуществу, создает мощный ресурс внутри Минобороны в части контроля за финансами и имущественными действиями, которые будут, наверное, по-новому управляться», — сказал РБК директор центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Он называет Горнина «финансистом до мозга костей». «Как первый замминистра он курировал и другие направления, в тот числе гособоронзаказ. Поэтому лучшего специалиста с таким объемом компетенций, который знает эту систему досконально, наверное, было бы трудно найти», — говорит Климанов.