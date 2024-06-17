Швейцария объяснила изменение числа авторов коммюнике по Украине

Накануне стало известно, что количество стран, подписавших итоговое коммюнике, сократилось с 80 до 78. Из списка убрали Иорданию и Ирак. Как объяснила ТАСС официальный представитель швейцарского внешнеполитического ведомства Валентин Клива, упомянутые государства сообщили о своем несогласии с документом уже после завершения мирной конференции и были исключены из списка тех, кто подписал. «Таким образом, если та или иная страна установит с нами контакт сегодня или завтра, то мы внесем изменения в список. Это касается как возможного желания выйти из списка, так и возможного присоединения к нему», — отметила Клива.