«Мы допустили ошибку»: в Раде сделали неожиданное заявление о России

Швейцария провела 15—16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых — из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания.