«Мы допустили ошибку»: в Раде сделали неожиданное заявление о России

«Мы допустили ошибку, и этот саммит показал, я думаю, все уже прекрасно понимают, что не пригласили туда представителей России. Боялись, что они могут повлиять на эту ситуацию, а вышло наоборот», — сказал он.
Депутат выразил уверенность в том, что второй конференции по Украине уже не будет ввиду того, что первый саммит показал свою несостоятельность.
Швейцария провела
Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участие в конференции. России Швейцария не направляла приглашения, Москва не участвовала бы в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.