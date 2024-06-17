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Белый дом намерен внимательно следить за визитом Путина в КНДР

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Американская администрация намерена внимательно следить за государственным визитом президента России Владимира Путина в КНДР. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

Источник: AP 2023

«Мы, безусловно, будем следить за этим очень, очень внимательно», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать предстоящую поездку российского лидера.

Чиновник заявил, что удивлен поездкой президента России в КНДР, однако отметил, что Белый дом «не обеспокоен этой поездкой». «Что нас беспокоит, так это углубление отношений между этими странами, и не только из-за того, как это отразится на украинском народе, но и потому, что здесь может возникнуть определенная взаимность, которая может повлиять на положение дел на Корейском полуострове», — сказал Кирби. Он также утверждал, что «северокорейские ракеты по-прежнему используются для поражения целей на Украине».

Путин посетит КНДР с государственным визитом 18—19 июня, сообщили в пресс-службе Кремля. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил журналистам, что по итогам поездки главы государства в Пхеньян может быть подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Он уточнил, что необходимость заключения такого договора обусловлена глубокой эволюцией обстановки в мире, документ не будет направлен против других стран.

Путин Владимир