Белый дом намерен внимательно следить за визитом Путина в КНДР

Чиновник заявил, что удивлен поездкой президента России в КНДР, однако отметил, что Белый дом «не обеспокоен этой поездкой». «Что нас беспокоит, так это углубление отношений между этими странами, и не только из-за того, как это отразится на украинском народе, но и потому, что здесь может возникнуть определенная взаимность, которая может повлиять на положение дел на Корейском полуострове», — сказал Кирби. Он также утверждал, что «северокорейские ракеты по-прежнему используются для поражения целей на Украине».