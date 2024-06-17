В Швейцарии заявили, что следующая конференция по Украине пройдет не в Европе

Конференция проходила в Бюргенштоке 15—16 июня . Москву для участия в ней не пригласили. Сразу несколько делегаций заявили о том, что в подобных мероприятиях должна участвовать РФ. При этом в число отказавшихся подписывать итоговое коммюнике саммита вошли члены БРИКС. Также из документа исключили подписи представителей Ирака и Иордании. В нем отмечались три блока проблем, над которыми участники конференции договорились работать. В частности, в одном из них речь идет о том, что все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена.