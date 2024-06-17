В Швейцарии заявили, что следующая конференция по Украине пройдет не в Европе

«Следующий мирный саммит по Украине не будет проходить в Европе <…> Швейцария, естественно, поддерживает отношения с Россией. Мы заложили основу для начала этого процесса. Совершенно ясно, что Россия должна быть каким-то образом интегрирована (в переговоры. — Ред.)», — сказал он в эфире радио SRF.
При этом отсутствие Китая на конференции в Бюргенштоке он назвал провалом, поскольку без Пекина «нет решения», отметил Люхингер, добавив, что заинтересованные страны сами должны предпринять шаги для следующей встречи, добавляет «Газета.Ru».
Конференция проходила в Бюргенштоке
Президент России Владимир Путин 14 июня заявил, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из регионов РФ и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он. Однако если Киев и Запад откажутся, то ответственность за продолжающийся конфликт лежит исключительно на них, добавил российский лидер.
Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.