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В Швейцарии заявили, что следующая конференция по Украине пройдет не в Европе

Следующая конференция по Украине пройдет не в Европе, а участвовать в ней в том или ином виде должна будет Россия. Об этом 17 июня заявил глава департамента международной безопасности МИД Швейцарии Габриэль Люхингер.

Источник: AFP 2023

«Следующий мирный саммит по Украине не будет проходить в Европе <…> Швейцария, естественно, поддерживает отношения с Россией. Мы заложили основу для начала этого процесса. Совершенно ясно, что Россия должна быть каким-то образом интегрирована (в переговоры. — Ред.)», — сказал он в эфире радио SRF.

При этом отсутствие Китая на конференции в Бюргенштоке он назвал провалом, поскольку без Пекина «нет решения», отметил Люхингер, добавив, что заинтересованные страны сами должны предпринять шаги для следующей встречи, добавляет «Газета.Ru».

Конференция проходила в Бюргенштоке 15—16 июня. Москву для участия в ней не пригласили. Сразу несколько делегаций заявили о том, что в подобных мероприятиях должна участвовать РФ. При этом в число отказавшихся подписывать итоговое коммюнике саммита вошли члены БРИКС. Также из документа исключили подписи представителей Ирака и Иордании. В нем отмечались три блока проблем, над которыми участники конференции договорились работать. В частности, в одном из них речь идет о том, что все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена.

Ведущие зарубежные СМИ оценили итоги «саммита мира» в Швейцарии. Зарубежные журналисты единодушно отметили, что никаких конкретных результатов встреча на высшем уровне не принесла и разговаривать о мире на Украине без участия российской стороны странно.

Президент России Владимир Путин 14 июня заявил, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из регионов РФ и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он. Однако если Киев и Запад откажутся, то ответственность за продолжающийся конфликт лежит исключительно на них, добавил российский лидер.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.