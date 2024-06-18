Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bild: США могут в ближайшие дни снять ограничения на поставки оружия Израилю

БЕРЛИН, 17 июня. /ТАСС/. США могут в ближайшие дни снять ограничения на поставки оружия Израилю. Об этом сообщила германская газета Bild со ссылкой на источники в израильских правительственных кругах.

Источник: AP 2023

По информации издания, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху недавно обратился к госсекретарю США Энтони Блинкену с просьбой снова предоставить оружие и даже в больших объемах. Последний «уже сигнализировал, что США в последующие дни снимут ограничения и поставят Израилю новые боевые системы», пишет Bild.

Газета напомнила, что в начале мая США приостановили поставки оружия. Это произошло после того, как Израиль объявил о проведении операции в Рафахе.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом 250 заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве.