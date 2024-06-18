В МИД прокомментировали планы ЕС по ограничениям для российских дипломатов

«В ЕС и в первую очередь в тех государствах, которые подобные инициативы продвигают, должны четко понимать, что за любыми недружественными действиями в адрес России и ее граждан незамедлительно последуют ответные меры, которые существенно ограничат передвижения дипломатов стран Евросоюза», — говорится в заявлении Захаровой.
Ранее издание Politico сообщало, что министры иностранных дел ряда европейских стран обратились к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю с просьбой ограничить свободу передвижения российских дипломатов и членов их семей в странах ЕС в рамках будущего 14-го пакета антироссийских санкций. Как отмечало издание, с инициативой ограничений выступила Чехия. Ее поддержали Дания, Польша, Румыния, Нидерланды и страны Прибалтики. При этом сообщалось, что такое решение не нашло единогласной поддержки — Германия, Австрия, Франция и Италия его не поддержали.
Евросоюз не комментирует возможность введения ограничений на передвижения российских дипломатов в странах сообщества, так как не может раскрывать содержание такого рода переговоров между государствами-членами, но все меры по санкциям принимаются единогласным решением всех 27 стран-членов, заявил позже РИА Новости высокопоставленный представитель ЕС, комментируя информацию о том, что в Брюсселе обсуждают предложение Чехии о введении ограничений на перемещение российских дипломатов на территории стран сообщества.