В МИД прокомментировали планы ЕС по ограничениям для российских дипломатов

Ранее издание Politico сообщало, что министры иностранных дел ряда европейских стран обратились к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю с просьбой ограничить свободу передвижения российских дипломатов и членов их семей в странах ЕС в рамках будущего 14-го пакета антироссийских санкций. Как отмечало издание, с инициативой ограничений выступила Чехия. Ее поддержали Дания, Польша, Румыния, Нидерланды и страны Прибалтики. При этом сообщалось, что такое решение не нашло единогласной поддержки — Германия, Австрия, Франция и Италия его не поддержали.