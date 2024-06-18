Путин: Запад подталкивает Украину наносить удары по мирным целям в РФ

«США и их сателлиты открыто заявляют, что их целью является нанесение России стратегического поражения. Делают все, чтобы затянуть и с большей силой разжечь конфликт на Украине, который спровоцировали сами, поддержав и организовав вооруженный государственный переворот в Киеве в 2014 году, а потом и войну на Донбассе», — отметил Путин.