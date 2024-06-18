Путин: Запад подталкивает Украину наносить удары по мирным целям в РФ

«Вместе с тем, напротив, наши противники продолжают снабжать неонацистский киевский режим деньгами, оружием и разведывательными данными, позволяют и фактически подталкивают использовать современное западное оружие и технику для нанесения ударов по российской территории. Причем чаще всего — по заведомо мирным целям. Они грозятся направить на Украину свои воинские контингенты. При этом пытаются измотать нашу экономику все новыми санкциями, спровоцировать рост социально-политической напряженности внутри страны», — отметил президент РФ.
«США и их сателлиты открыто заявляют, что их целью является нанесение России стратегического поражения. Делают все, чтобы затянуть и с большей силой разжечь конфликт на Украине, который спровоцировали сами, поддержав и организовав вооруженный государственный переворот в Киеве в 2014 году, а потом и войну на Донбассе», — отметил Путин.