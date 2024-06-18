Путин написал статью для северокорейской газеты в преддверии визита в КНДР

В статье Путин подчеркнул, что Корейская Народно-Демократическая Республика является сторонником и единомышленником России, готовым противостоять стремлению Запада сдержать становление многополярного миропорядка.
Дружественный визит Путина в КНДР состоится
По словам представителя Кремля, российский лидер прилетит в Пхеньян поздно вечером. Программа госвизита начнется на следующий день.
В полдень 19 июня предусмотрена церемония официальной встречи — с исполнением гимнов и прохождением почетного караула. Затем в резиденции северокорейского лидера пройдут переговоры РФ и КНДР.
До этого директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что готовящийся визит Путина в Северную Корею принесет хорошие результаты.