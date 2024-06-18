Путин рассказал о дружбе с КНДР и помощи в борьбе с «опасным врагом»

В Белом доме пообещали внимательно следить за визитом Путина в Северную Корею. Вашингтон заявил, что его не беспокоит сама поездка, но углубление отношений между странами. «Не только из-за того, как это отразится на украинском народе, <…> но и потому, что здесь может возникнуть определенная взаимность, которая может повлиять на положение дел на Корейском полуострове», — сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.