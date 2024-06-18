Лидеры ЕС не достигли договоренности по кандидатуре будущей главы ЕК

«У нас состоялась дискуссия (по кандидатурам в институты ЕС — ред.), я считаю, мы движемся в правильном направлении. Но у нас пока нет договоренности», — сказал он.
Неформальная встреча лидеров стран Евросоюза была посвящена обсуждению стратегической повестки ЕС на ближайшие пять лет, а также обсуждению кандидатов на главные посты в ЕС: глав Еврокомиссии и Евросовета, а также верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности.
Наиболее острым является вопрос о будущей главе Еврокомиссии. На пост желает переизбраться нынешняя глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, чья партия победила на выборах в Европарламент. При этом некоторые страны союза считают такой выбор не лучшим и предлагают свои кандидатуры.