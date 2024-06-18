В МИД Владивостока раскрыли, зачем Путин летит в КНДР: «В случае войны нужна помощь»

«В ходе мероприятия возможно заключение Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который придет на смену основополагающих документов, которые были подписаны в 1961, 2000 и 2001 годах», — сообщили в представительстве МИД Владивостока.
Так, согласно договору о дружбе, если одна из сторон будет подвергаться вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или коалиции и окажется в состоянии войны, то другая сторона окажет военную и иную помощь всеми имеющими средствами.
В настоящее время идет двухсторонняя работа над новым договором, который будет подписан во время прилета Владимира Путина в КНДР.
Напомним, во вторник, 18 июня, президент России Владимир Путин с рабочим визитом прибудет в Якутию. Информацию подтвердили в Кремле.