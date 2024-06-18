Уроженца Новосибирска Горнина назначили первым замминистра обороны России

Владимир Путин подписал указ о назначении на должность первого заместителя министра обороны РФ Леонида Горина.
К своим обязанностям Леонид Владимирович приступил 17 июня.
Известно, что Леонид Горнин родился 30 декабря 1972 года в Новосибирске. В 1997 году устроился контролером-ревизором в Аппарате Контрольно-ревизионного управления Минфина РФ по Новосибирской области.
С 2008 года руководил Департаментом финансов и налоговой политики Новосибирской области, а в 2010-м стал министром финансов и налоговой политики региона.
С 2011 по 2012 гг. Леонид Горнин работал замгубернатора НСО. В 2012 году стал заместителем министра финансов России, а в 2018-м занял должность первого заместителя министра финансов.