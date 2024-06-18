«Не сможет вернуть»: в Британии призвали Киев прислушаться к словам Путина

«При всей продолжающейся финансовой и военной помощи, к настоящему моменту уже стало ясно, что никакое наступление ВСУ не сможет вернуть всю утраченную территорию. Для этого потребуется не только передача самых передовых западных систем вооружения, но и разрешение наносить глубокие и постоянные удары по территории России», — написал он.
Как подчеркнул автор материала, такой шаг со стороны западных союзников Киева означал бы только дальнейшую эскалацию конфликта и поставил бы весь мир под угрозу ядерной войны. При этом предложенные Путиным условия начала переговорного процесса, выглядят для Киева гораздо более оптимистично, добавил он.
«С другой стороны, мирное предложение Москвы таит в себе скрытые возможности. Даже в урезанном виде Украина с помощью Запада сможет стать процветающей страной — как Южная Корея после 1953 года или Западная Германия после 1945 года», — заключил Шелльхаммер.
Президент Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.