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Иностранцам из нежелательных организаций запретят въезд в РФ

Генпрокуратура предлагает запретить въезд в РФ иностранным гражданам, которые участвуют в деятельности нежелательных организаций. Страна таким образом может тщательнее защищаться от влияния извне. Об этом говорится в письме ведомства в МВД, с которым ознакомились «Известия».

Источник: РИА "Новости"

В апреле этого года стало известно, что МВД сформировало новый законопроект, который формирует новый комплексный подход к регулированию в миграционной сфере. Речь идет об отдельном федеральном законе «Об условиях въезда в РФ и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства…», документ устанавливает требования на 400 страницах. «Известия» ознакомились с ним. Законопроект уже разослан в ведомства на согласование.

В частности, в этом документе есть статья 13, которая оговаривает обстоятельства, исключающие прибытие в Россию и пребывание в стране людей из других государств. Среди них, например, есть ограничение, которое коснется тех, кто выступает за насильственное изменение основ конституционного строя.

МВД в пояснительной записке отметило, что такой подход необходим для защиты значимых ценностей в стране.

Генпрокуратура предлагает дополнить статью 13 нового законопроекта, сказано в бумагах этого ведомства, с которыми ознакомились «Известия». В частности, запретить въезд, пребывание и проживание в стране людей, которые участвуют «в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории РФ». Такую норму Генпрокуратура считает необходимой «с учетом крайней актуальности противодействия иностранного вмешательству во внутренние дела» страны.

«Известия» направили запросы в Генпрокуратуру и МВД.

На данный момент Россия признала нежелательными на своей территории 166 иностранных и международных неправительственных организаций. Об этом свидетельствую данные, расположенные на сайте Минюста. Среди них, например, Transparеncy International, «Национальный фонд в поддержку демократии», Фонд Открытое общество и многие другие.

Прокуратура