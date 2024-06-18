Иностранцам из нежелательных организаций запретят въезд в РФ

В апреле этого года стало известно, что МВД сформировало новый законопроект, который формирует новый комплексный подход к регулированию в миграционной сфере. Речь идет об отдельном федеральном законе «Об условиях въезда в РФ и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства…», документ устанавливает требования на 400 страницах. «Известия» ознакомились с ним. Законопроект уже разослан в ведомства на согласование.
МВД в пояснительной записке отметило, что такой подход необходим для защиты значимых ценностей в стране.
Генпрокуратура предлагает дополнить статью 13 нового законопроекта, сказано в бумагах этого ведомства, с которыми ознакомились «Известия». В частности, запретить въезд, пребывание и проживание в стране людей, которые участвуют «в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории РФ». Такую норму Генпрокуратура считает необходимой «с учетом крайней актуальности противодействия иностранного вмешательству во внутренние дела» страны.
«Известия» направили запросы в Генпрокуратуру и МВД.
На данный момент Россия признала нежелательными на своей территории 166 иностранных и международных неправительственных организаций. Об этом свидетельствую данные, расположенные на сайте Минюста. Среди них, например, Transparеncy International, «Национальный фонд в поддержку демократии», Фонд Открытое общество и многие другие.