Иностранцам из нежелательных организаций запретят въезд в РФ

В апреле этого года стало известно, что МВД сформировало новый законопроект, который формирует новый комплексный подход к регулированию в миграционной сфере. Речь идет об отдельном федеральном законе «Об условиях въезда в РФ и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства…», документ устанавливает требования на 400 страницах. «Известия» ознакомились с ним. Законопроект уже разослан в ведомства на согласование.