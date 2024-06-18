Выступавшая за сохранение русского языка министр культуры Латвии ушла в отставку

«В отрасли начались важные реформы; для меня было большой честью и ответственностью служить Латвии и ее жителям. По личным причинам я решила оставить пост министра культуры. Я хотела бы поблагодарить своих коллег за неустанную работу и поддержку, а также всех тех, кто верил в нашу совместную деятельность. Я продолжу служить развитию лучшего, более сплоченного, более безопасного общества», — приводит издание слова экс-министра культуры.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня написала в соцсети X (бывш. Twitter), что приняла отставку министра культуры и ожидает нового кандидата на этот пост. По данным портала, предложение занять этот пост получила парламентский секретарь минкульта Латвии Агнесе Лаце.
Логина занимала пост министра культуры с 15 сентября 2023 года.
Ранее, 17 апреля, латвийская партия «Национальное объединение» потребовала отставки министра культуры республики Логиной, поддержавшей сохранение в республике русскоязычных СМИ. Тогда Логина выступила с позицией, что на русском языке говорят национальные меньшинства, проживающие в Латвии, поэтому власти страны должны обеспечить вещание и на нем.
19 марта президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с членом Совета общественных электронных СМИ (SEPLP) Санитой Уплея-Егермани отметил, что общественные СМИ Латвии должны придерживаться цели полного перехода на использование латышского языка к 2026 году, предусмотренной в Концепции национальной безопасности страны.
До этого, 28 сентября 2023 года, сейм Латвии одобрил новую Концепцию национальной безопасности, которая предусматривает запрет общественным СМИ вещать на русском языке с 1 января 2026 года. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение грубейшим шагом дискриминации и проявлением национализма, поскольку русский язык является основным средством общения для 40% латвийского населения.
В апреле прошлого года Госдума приняла документ с осуждением репрессивной политики властей Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычных граждан.