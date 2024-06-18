Мотострелковому полку из Хабаровского края присвоено звание гвардейского

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов присвоить 1472 мотострелковому полку почетное звание “гвардейский” и впредь именовать 1472 гвардейский мотострелковый полк» — говорится в указе президента. — Конечно, в этом есть и вклад жителей, предприятий Хабаровского края, правительства, которое поддерживает наших участников СВО на фронте, а членов семей в тылу, — говорит председатель комитета солдатских матерей Хабаровского края Валентина Решёткина. — Совместно с родственниками военнослужащих и при финансовой поддержке Хабаровской таможни были закуплены нашим мобилизованным противодроновые ружья. А вместе с краевым министерством лесного хозяйства мы передали нашим воинам гуманитарную помощь. Думаем, что эта помощь поможет парням сохранить жизни, победить врага и приблизить нашу Победу.