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Rheinmetall и Lockheed Martin представили усовершенствованный HIMARS

Rheinmetall и Lockheed Martin представили РСЗО GMARS, которая во многом схожа с HIMARS, но обладает более мощным шасси и может нести две установки. Она совместима с ракетами дальностью более 400 км.

Источник: U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua Sechser

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и американский производитель вооружений Lockheed Martin представили реактивную систему залпового огня (РСЗО) GMARS.

Как говорится в пресс-релизе Rheinmetall, это двухкомпонентная РСЗО, которая позволит выполнять «текущие и будущие» задачи по ведению огня ракетами большой дальности. Она обеспечивает в том числе дальность стрельбы более 400 км.

«В 2023 году Rheinmetall и Lockheed Martin объединили усилия, чтобы объединить свои индивидуальные преимущества, и разработали GMARS в качестве решения для удовлетворения растущего спроса на реактивную артиллерию дальнего действия», — говорится в публикации.

Новая РСЗО оснащена приводом 8×8, что позволяет нести две ракетные установки вместо одной. При этом техника совместима со многими боеприпасами, которые используются для РСЗО HIMARS (Lockheed разрабатывает ракетную часть для нее, остальное производит BAE Systems), и большинством снарядов MLRS. Как пишет Handelsblatt, также система совместима с американскими крылатыми ракетами большой дальности ATACMS.

Новую систему показали на выставке в Париже. Глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что компания ведет переговоры с пятью потенциальными странами-заказчиками. Поставки могут начаться в середине следующего года.

Rheinmetall также рассчитывает начать производство гибридов зенитных самоходных установок на основе ПВО Skyranger и шасси танков Leopard 1 на заводе концерна на Украине, сообщил руководитель отдела наземных систем компании Rheinmetall Бьорн Бернхард, передавал Bild.

На данный момент предприятие преимущественно занимается ремонтом поставленных Германией боевых машин пехоты (БМП) Marder и танков Leopard 1, однако в планах Rheinmetall начать ремонтировать Leopard 2 и прочие поставляемые западными странами танки, рассказал Бернхард. У концерна есть и другие планы, например производить на Украине новые БМП Lynx и построить завод по производству боеприпасов.

Цех по производству и ремонту бронетехники на Украине, совместное предприятие Rheinmetall и «Укроборонпрома», заработал неделю назад. В середине марта концерн объявил, что планирует построить стране по меньшей мере четыре завода. До этого Rheinmetall заявляла, что планирует арендовать площади украинских заводов для производства. В планах концерна также создать предприятие по производству боеприпасов.

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