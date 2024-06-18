Rheinmetall и Lockheed Martin представили усовершенствованный HIMARS

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и американский производитель вооружений Lockheed Martin представили реактивную систему залпового огня (РСЗО) GMARS.
«В 2023 году Rheinmetall и Lockheed Martin объединили усилия, чтобы объединить свои индивидуальные преимущества, и разработали GMARS в качестве решения для удовлетворения растущего спроса на реактивную артиллерию дальнего действия», — говорится в публикации.
Новая РСЗО оснащена приводом 8×8, что позволяет нести две ракетные установки вместо одной. При этом техника совместима со многими боеприпасами, которые используются для РСЗО HIMARS (Lockheed разрабатывает ракетную часть для нее, остальное производит BAE Systems), и большинством снарядов MLRS. Как пишет Handelsblatt, также система совместима с американскими крылатыми ракетами большой дальности ATACMS.
Новую систему показали на выставке в Париже. Глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что компания ведет переговоры с пятью потенциальными странами-заказчиками. Поставки могут начаться в середине следующего года.
Rheinmetall также рассчитывает начать производство гибридов зенитных самоходных установок на основе ПВО Skyranger и шасси танков Leopard 1 на заводе концерна на Украине, сообщил руководитель отдела наземных систем компании Rheinmetall Бьорн Бернхард, передавал Bild.
На данный момент предприятие преимущественно занимается ремонтом поставленных Германией боевых машин пехоты (БМП) Marder и танков Leopard 1, однако в планах Rheinmetall начать ремонтировать Leopard 2 и прочие поставляемые западными странами танки, рассказал Бернхард. У концерна есть и другие планы, например производить на Украине новые БМП Lynx и построить завод по производству боеприпасов.
Цех по производству и ремонту бронетехники на Украине, совместное предприятие Rheinmetall и «Укроборонпрома», заработал неделю назад. В середине марта концерн объявил, что планирует построить стране по меньшей мере четыре завода. До этого Rheinmetall заявляла, что планирует арендовать площади украинских заводов для производства. В планах концерна также создать предприятие по производству боеприпасов.
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