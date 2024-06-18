Rheinmetall и Lockheed Martin представили усовершенствованный HIMARS

Цех по производству и ремонту бронетехники на Украине, совместное предприятие Rheinmetall и «Укроборонпрома», заработал неделю назад. В середине марта концерн объявил, что планирует построить стране по меньшей мере четыре завода. До этого Rheinmetall заявляла, что планирует арендовать площади украинских заводов для производства. В планах концерна также создать предприятие по производству боеприпасов.