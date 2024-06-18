Наблюдатели обеспечат прозрачность выборов в Хабаровском крае

— Штаб общественного наблюдения палаты Хабаровского края возобновляет свою работу, поскольку выборы в крае уже объявлены, и они состоятся 8 сентября. Общественный штаб наблюдения актуализирует планы своей работы на предстоящий период, обновляет список наблюдателей, прорабатывает порядок взаимодействия между ведомствами и партиями, которые будут работать в единый день голосования. Политические партии, общественники и палата заинтересованы в проведении честных выборов. В наших интересах не допустить нарушений на избирательных участках. Для этого мы вместе готовим наблюдателей по единой отработанной технологии, которая включает в себя реконструкцию возможных проблемных ситуаций и способы их решения, — заключила Галина Кононенко.