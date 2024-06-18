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Наблюдатели обеспечат прозрачность выборов в Хабаровском крае

Они будут пресекать возможные нарушения на избирательных участках.

Источник: Reuters

В Хабаровске состоялось расширенное заседание общественного штаба по наблюдению за выборами Общественной палаты Хабаровского края. На заседании подведены итоги работы штаба в первом полугодии 2024 года, а также намечены планы работы на предстоящие осенние выборы, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.

Так, помимо главы региона и депутатов законодательного собрания, жителям предстоит выбрать депутатов в городские думы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, мэра города Юности.

— На самом деле, предстоят большие и серьезные выборы. На отдельных участках будет до шести бюллетеней разного уровня: поселковый, районный и так далее. Наша главная задача — помочь гражданину определиться, чтобы он мог сделать выбор. Мы избираем власть и хотим, чтобы эта власть работала на граждан, на страну, на наше общество, — отметил ответственный секретарь Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точенов.

Председатель Общественной палаты Хабаровского края Галина Кононенко добавила, что честные и открытые выборы помогут провести наблюдатели. Они будут пресекать возможные нарушения на избирательных участках и обеспечат прозрачность и легитимность голосования. Она напомнила, что наблюдателей готовят по специальной программе, которая включает несколько направлений. Прежде всего, это знание законов и иных нормативных документов.

— Штаб общественного наблюдения палаты Хабаровского края возобновляет свою работу, поскольку выборы в крае уже объявлены, и они состоятся 8 сентября. Общественный штаб наблюдения актуализирует планы своей работы на предстоящий период, обновляет список наблюдателей, прорабатывает порядок взаимодействия между ведомствами и партиями, которые будут работать в единый день голосования. Политические партии, общественники и палата заинтересованы в проведении честных выборов. В наших интересах не допустить нарушений на избирательных участках. Для этого мы вместе готовим наблюдателей по единой отработанной технологии, которая включает в себя реконструкцию возможных проблемных ситуаций и способы их решения, — заключила Галина Кононенко.

В Хабаровске состоялось расширенное заседание общественного штаба по наблюдению за выборами Общественной палаты Хабаровского края. На заседании подведены итоги работы штаба в первом полугодии 2024 года, а также намечены планы работы на предстоящие осенние выборы, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.

Так, помимо главы региона и депутатов законодательного собрания, жителям предстоит выбрать депутатов в городские думы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, мэра города Юности.

— На самом деле, предстоят большие и серьезные выборы. На отдельных участках будет до шести бюллетеней разного уровня: поселковый, районный и так далее. Наша главная задача — помочь гражданину определиться, чтобы он мог сделать выбор. Мы избираем власть и хотим, чтобы эта власть работала на граждан, на страну, на наше общество, — отметил ответственный секретарь Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точенов.

Председатель Общественной палаты Хабаровского края Галина Кононенко добавила, что честные и открытые выборы помогут провести наблюдатели. Они будут пресекать возможные нарушения на избирательных участках и обеспечат прозрачность и легитимность голосования. Она напомнила, что наблюдателей готовят по специальной программе, которая включает несколько направлений. Прежде всего, это знание законов и иных нормативных документов.

— Штаб общественного наблюдения палаты Хабаровского края возобновляет свою работу, поскольку выборы в крае уже объявлены, и они состоятся 8 сентября. Общественный штаб наблюдения актуализирует планы своей работы на предстоящий период, обновляет список наблюдателей, прорабатывает порядок взаимодействия между ведомствами и партиями, которые будут работать в единый день голосования. Политические партии, общественники и палата заинтересованы в проведении честных выборов. В наших интересах не допустить нарушений на избирательных участках. Для этого мы вместе готовим наблюдателей по единой отработанной технологии, которая включает в себя реконструкцию возможных проблемных ситуаций и способы их решения, — заключила Галина Кононенко.