Наблюдатели обеспечат прозрачность выборов в Хабаровском крае

В Хабаровске состоялось расширенное заседание общественного штаба по наблюдению за выборами Общественной палаты Хабаровского края. На заседании подведены итоги работы штаба в первом полугодии 2024 года, а также намечены планы работы на предстоящие осенние выборы, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Так, помимо главы региона и депутатов законодательного собрания, жителям предстоит выбрать депутатов в городские думы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, мэра города Юности.
— На самом деле, предстоят большие и серьезные выборы. На отдельных участках будет до шести бюллетеней разного уровня: поселковый, районный и так далее. Наша главная задача — помочь гражданину определиться, чтобы он мог сделать выбор. Мы избираем власть и хотим, чтобы эта власть работала на граждан, на страну, на наше общество, — отметил ответственный секретарь Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точенов.
— Штаб общественного наблюдения палаты Хабаровского края возобновляет свою работу, поскольку выборы в крае уже объявлены, и они состоятся 8 сентября. Общественный штаб наблюдения актуализирует планы своей работы на предстоящий период, обновляет список наблюдателей, прорабатывает порядок взаимодействия между ведомствами и партиями, которые будут работать в единый день голосования. Политические партии, общественники и палата заинтересованы в проведении честных выборов. В наших интересах не допустить нарушений на избирательных участках. Для этого мы вместе готовим наблюдателей по единой отработанной технологии, которая включает в себя реконструкцию возможных проблемных ситуаций и способы их решения, — заключила Галина Кононенко.
В Хабаровске состоялось расширенное заседание общественного штаба по наблюдению за выборами Общественной палаты Хабаровского края. На заседании подведены итоги работы штаба в первом полугодии 2024 года, а также намечены планы работы на предстоящие осенние выборы, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Так, помимо главы региона и депутатов законодательного собрания, жителям предстоит выбрать депутатов в городские думы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, мэра города Юности.
— На самом деле, предстоят большие и серьезные выборы. На отдельных участках будет до шести бюллетеней разного уровня: поселковый, районный и так далее. Наша главная задача — помочь гражданину определиться, чтобы он мог сделать выбор. Мы избираем власть и хотим, чтобы эта власть работала на граждан, на страну, на наше общество, — отметил ответственный секретарь Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точенов.
— Штаб общественного наблюдения палаты Хабаровского края возобновляет свою работу, поскольку выборы в крае уже объявлены, и они состоятся 8 сентября. Общественный штаб наблюдения актуализирует планы своей работы на предстоящий период, обновляет список наблюдателей, прорабатывает порядок взаимодействия между ведомствами и партиями, которые будут работать в единый день голосования. Политические партии, общественники и палата заинтересованы в проведении честных выборов. В наших интересах не допустить нарушений на избирательных участках. Для этого мы вместе готовим наблюдателей по единой отработанной технологии, которая включает в себя реконструкцию возможных проблемных ситуаций и способы их решения, — заключила Галина Кононенко.