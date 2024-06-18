«Они торопятся». Во Франции раскрыли отчаянный план НАТО по Украине

«Посмотрите, почему НАТО рвется к войне на Украине и финансирует ее на десятки миллиардов! Потому что Трамп только что подтвердил свое несогласие с этим конфликтом и осудил Зеленского!» — написал он.
К своему посту Филиппо прикрепил видео выступления Трампа перед своими сторонниками, во время которого он назвал Владимира Зеленского «величайшим торговцем», пообещав разобраться с многомиллиардными выплатами Украине в случае победы на предстоящих в ноябре выборах главы государства.
«Он прав! Давайте прекратим этот цирк, перестанем платить и вооружать! Мир скорее!» — призвал Филиппо.
Экс-президент США и прежде критически отзывался о продолжении финансовой помощи Киеву. Ранее он обещал, что, в случае переизбрания, сможет урегулировать украинский конфликт за 24 часа.
Ранее администрация президента США Джо Байдена направила 61 миллиард долларов на нужды Украины, выделили Киеву партию оружия и боеприпасов из арсеналов Пентагона на миллиард и разместили заказы на новое военное имущество еще на шесть миллиардов. Принятию законопроекта о помощи предшествовали месяцы дискуссий среди американских законодателей.
Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.