Тихоокеанский флот начал развертывание на учениях с участием около 40 кораблей

Согласно сообщению Тихоокеанского флота, учения проводятся под руководством командующего адмирала Виктора Лиины (назначен командующим в апреле 2023 года).
В материале «Известий» говорится, что основная цель учений — отработка упражнений по обезвреживанию беспилотников и безэкипажных катеров.
В учениях задействованы 40 кораблей, катеров, судов обеспечения, а также 20 самолетов и вертолетов морской авиации. В них также участвуют противолодочные ракеты Ту-142М3, Ил-38 и Ил-38Н, вертолеты Ка-29 и Ка-27. К маневрам будут привлечены подразделения морской пехоты и использованы боевые расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».