Тихоокеанский флот начал развертывание на учениях с участием около 40 кораблей

Тихоокеанский флот начал развертывание сил в рамках учений, которые пройдут с 18 по 28 июня в акваториях Тихого океана, Японского и Охотского морей. Всего в учениях задействованы 40 кораблей и судов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.