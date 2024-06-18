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Тихоокеанский флот начал развертывание на учениях с участием около 40 кораблей

Тихоокеанский флот начал развертывание сил в рамках учений, которые пройдут с 18 по 28 июня в акваториях Тихого океана, Японского и Охотского морей. Всего в учениях задействованы 40 кораблей и судов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

Согласно сообщению Тихоокеанского флота, учения проводятся под руководством командующего адмирала Виктора Лиины (назначен командующим в апреле 2023 года).

В материале «Известий» говорится, что основная цель учений — отработка упражнений по обезвреживанию беспилотников и безэкипажных катеров.

В учениях задействованы 40 кораблей, катеров, судов обеспечения, а также 20 самолетов и вертолетов морской авиации. В них также участвуют противолодочные ракеты Ту-142М3, Ил-38 и Ил-38Н, вертолеты Ка-29 и Ка-27. К маневрам будут привлечены подразделения морской пехоты и использованы боевые расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».

учения