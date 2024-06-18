Кандидат на пост главы НАТО предложил Венгрии сделку

По данным издания, Рютте якобы предложил Орбану сделку. «Премьер-министр Нидерландов пообещал, что во время его пребывания на этом посту (генсека НАТО — прим. “Ленты.ру”) Венгрия будет иметь право отказаться от деятельности НАТО в поддержку Украины, проводимой за пределами территории ее членов», — говорится в статье.