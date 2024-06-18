Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военнослужащий из Иркутской области Алексей Горовой погиб в зоне СВО

В Усть-Илимске состоялось прощание с погибшим военнослужащим СВО Алексеем Горовым.

Источник: Reuters

Военнослужащий из Иркутской области Алексей Горовой во время выполнения боевого задания погиб в зоне специальной военной операции. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе администрации Усть-Илимска.

«Алексей Горовой не смог оставаться в стороне от событий, происходящих на Донбассе и Луганске. Он принял решение встать на защиту безопасности России. Он был верен воинской присяге», — написала в соцсетях мэр города Анна Щекина.

В ходе боевых действий на СВО Алексей Горовой погиб. Ему было 37 лет. В сердцах родных он останется добрым, отзывчивым человеком и надёжным товарищем.

В Усть-Илимске 17 июня состоялось прощание с погибшим. Родные, друзья, сотрудники администрации собрались, чтобы проводить бойца в последний путь.

Ранее АиФ-Иркутск писали о том, что двоих участников СВО из Иркутской области освободили из плена.