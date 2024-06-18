Военнослужащий из Иркутской области Алексей Горовой погиб в зоне СВО

Военнослужащий из Иркутской области Алексей Горовой во время выполнения боевого задания погиб в зоне специальной военной операции. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе администрации Усть-Илимска.
«Алексей Горовой не смог оставаться в стороне от событий, происходящих на Донбассе и Луганске. Он принял решение встать на защиту безопасности России. Он был верен воинской присяге», — написала в соцсетях мэр города Анна Щекина.
В ходе боевых действий на СВО Алексей Горовой погиб. Ему было 37 лет. В сердцах родных он останется добрым, отзывчивым человеком и надёжным товарищем.
В Усть-Илимске 17 июня состоялось прощание с погибшим. Родные, друзья, сотрудники администрации собрались, чтобы проводить бойца в последний путь.
Ранее АиФ-Иркутск писали о том, что двоих участников СВО из Иркутской области освободили из плена.