Медведев проводит заседание круглого стола с представителями стран АСЕАН

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев проводит заседание круглого стола с представителями политических партий стран АСЕАН, сообщается в Telegram-канале партии.
«Дмитрий Медведев проводит заседание круглого стола с представителями политических партий стран АСЕАН. Ассоциация выступает одним из центров новой системы международных отношений. Россия поступательно укрепляет сотрудничество с государствами “десятки” и более трех десятилетий является надежным партнером АСЕАН, отметил председатель Единой России, открывая мероприятие», — говорится в сообщении.
Отмечается, что заседание проходит во Владивостоке на площадке Международного межпартийного форума «Мировое большинство за многополярный мир» в формате «БРИКС и страны-партнеры».