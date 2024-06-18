Медведев проводит заседание круглого стола с представителями стран АСЕАН

«Дмитрий Медведев проводит заседание круглого стола с представителями политических партий стран АСЕАН. Ассоциация выступает одним из центров новой системы международных отношений. Россия поступательно укрепляет сотрудничество с государствами “десятки” и более трех десятилетий является надежным партнером АСЕАН, отметил председатель Единой России, открывая мероприятие», — говорится в сообщении.