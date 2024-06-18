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Медведев проводит заседание круглого стола с представителями стран АСЕАН

Медведев проводит круглый стол с представителями политических партий стран АСЕАН.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев проводит заседание круглого стола с представителями политических партий стран АСЕАН, сообщается в Telegram-канале партии.

«Дмитрий Медведев проводит заседание круглого стола с представителями политических партий стран АСЕАН. Ассоциация выступает одним из центров новой системы международных отношений. Россия поступательно укрепляет сотрудничество с государствами “десятки” и более трех десятилетий является надежным партнером АСЕАН, отметил председатель Единой России, открывая мероприятие», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заседание проходит во Владивостоке на площадке Международного межпартийного форума «Мировое большинство за многополярный мир» в формате «БРИКС и страны-партнеры».

Медведев Дмитрий