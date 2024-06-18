В Уфу с рабочим визитом прибыл глава МЧС России Александр Куренков.

По данным пресс-службы Главы РБ, Александр Куренков примет участие в работе всероссийского сбора по вопросу совершенствования деятельности органов государственного пожарного надзора МЧС России и судебно-экспертных учреждений федеральной противопожарной службы. Также в программе министра — посещение центра управления республикой и торжественное вручение пожарно-спасательной и специальной техники.