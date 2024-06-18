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Глава Башкирии подписал указ о подготовке и праздновании 80-летия Победы

Глава Башкирии подписал указ о подготовке и праздновании 80-летия Победы.

Источник: Башинформ

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о подготовке и праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Из указа следует, что в Башкирии создадут республиканский организационный комитет по подготовке и празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и утвердят его состав. Оргкомитет разработает и утвердит план мероприятий, предусмотрев в том числе торжественные мероприятия, посвященные решающим сражениям и другим важнейшим событиям Великой Отечественной войны.

Контроль за исполнением данного документа возложен на правительство Республики Башкортостан. Указ уже вступил в силу.