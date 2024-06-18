Головченко: доступ в Северный ледовитый океан через Мурманск нужен Беларуси

Он напомнил, что недавно власти Дании начали вести разговор, связанный с тем, чтобы ограничить проход российский нефтяных танкеров через проливы на Балтике. Глава белорусского правительства добавил, что подобные действия со стороны западного мира могут привести к осложнению, а, возможно, и к блокаде из Балтийского моря, пояснив, что «поэтому выход в Северный Ледовитый океан — гарантия безопасности для поставок белорусских грузов».