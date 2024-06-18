Головченко: доступ в Северный ледовитый океан через Мурманск нужен Беларуси

Премьер-министр Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал, что доступ в Северный ледовитый океан через Мурманск нужен Беларуси.
Он напомнил, что недавно власти Дании начали вести разговор, связанный с тем, чтобы ограничить проход российский нефтяных танкеров через проливы на Балтике. Глава белорусского правительства добавил, что подобные действия со стороны западного мира могут привести к осложнению, а, возможно, и к блокаде из Балтийского моря, пояснив, что «поэтому выход в Северный Ледовитый океан — гарантия безопасности для поставок белорусских грузов».
По его словам, российская сторона активно развивает инфраструктуру северного морского пути для активизации мореходства по нему.
— И все наши расчеты показывают, что доставка белорусских грузов в страны Юго-Восточной Азии, в КНР будет гораздо короче по срокам и дешевле по стоимости, — уточнил Головченко.
Говоря про строительство белорусского терминала для перевалки грузов в Мурманской области, он подчеркнул, что названный срок начала его работы остался прежним, назвав 2028 год.
— С учетом масштабности проекта, считаем его весьма важным для повышения конкурентоспособности белорусского экспорта.