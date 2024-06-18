Избирком Приморья дал старт выборам краевого депутата по Владивостоку и Артему

В Приморье стартовали довыборы депутата краевого Заксобрания по округу № 10, включающего в себя Советский район Владивостока и часть Артемовского городского округа. Мандат стал вакантным в прошлом году с переходом спикера парламента и депутата от этих территорий Александра Ролика в Совфед, сообщает ИА PrimaMedia.

«На состоявшемся сегодня заседании Избиркома Приморья принято решение о назначении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу № 10 на 8 сентября 2024 года», — говорится в сообщении Крайизбиркома.

Из политических партий своего кандидата на этот момент озвучила пока только «Единая Россия». Партия намерена выдвинуть в депутаты бывшего командующего ТОФ и ВВО, председателя Федерации зимнего плавания РФ Константина Сиденко, который прошел процедуру отбора на праймериз. Адмирал в отставке сейчас возглавляет в регионе одну из структур «Росатома».