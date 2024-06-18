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Избирком Приморья дал старт выборам краевого депутата по Владивостоку и Артему

Голосование состоится 8 сентября.

Источник: Соцсети

В Приморье стартовали довыборы депутата краевого Заксобрания по округу № 10, включающего в себя Советский район Владивостока и часть Артемовского городского округа. Мандат стал вакантным в прошлом году с переходом спикера парламента и депутата от этих территорий Александра Ролика в Совфед, сообщает ИА PrimaMedia.

«На состоявшемся сегодня заседании Избиркома Приморья принято решение о назначении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу № 10 на 8 сентября 2024 года», — говорится в сообщении Крайизбиркома.

С этого дня окружная избирательная комиссия начинает прием документов на выдвижение кандидатов. Полномочия окружной комиссии возложены на территориальную комиссию города Артема.

Из политических партий своего кандидата на этот момент озвучила пока только «Единая Россия». Партия намерена выдвинуть в депутаты бывшего командующего ТОФ и ВВО, председателя Федерации зимнего плавания РФ Константина Сиденко, который прошел процедуру отбора на праймериз. Адмирал в отставке сейчас возглавляет в регионе одну из структур «Росатома».

Напомним, вакансия по округу № 10 образовалась в прошлом году. Избиратели территории практически на год остались без представительства после назначения спикера ЗС и депутата от этого округа Александра Ролика сенатором от исполнительной власти края.

Помимо довыборов депутата парламента в Приморье в этом сезоне пройдут выборы депутатов Думы Уссурийска, Дальнереченска и новообразованного Михайловского муниципального округа.