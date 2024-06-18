Избирком Приморья дал старт выборам краевого депутата по Владивостоку и Артему

В Приморье стартовали довыборы депутата краевого Заксобрания по округу № 10, включающего в себя Советский район Владивостока и часть Артемовского городского округа. Мандат стал вакантным в прошлом году с переходом спикера парламента и депутата от этих территорий Александра Ролика в Совфед, сообщает ИА PrimaMedia.
«На состоявшемся сегодня заседании Избиркома Приморья принято решение о назначении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу № 10 на 8 сентября 2024 года», — говорится в сообщении Крайизбиркома.
С этого дня окружная избирательная комиссия начинает прием документов на выдвижение кандидатов. Полномочия окружной комиссии возложены на территориальную комиссию города Артема.
Напомним, вакансия по округу № 10 образовалась в прошлом году. Избиратели территории практически на год остались без представительства после назначения спикера ЗС и депутата от этого округа Александра Ролика сенатором от исполнительной власти края.
Помимо довыборов депутата парламента в Приморье в этом сезоне пройдут выборы депутатов Думы Уссурийска, Дальнереченска и новообразованного Михайловского муниципального округа.