Бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер дал интервью изданию «Момент Истины» — на это обратили внимание «Сиб.фм».
Американец заявил, что давно знает главу АО «Корпорации развития Новосибирской области» Александра Зырянова и считает его патриотом.
По словам Риттера, вместе они хотели наладить отношения между русскими и американцами — рассказывать жителям США о России, тем самым бороться с русофобией.
«В эту миссию мы верили, сейчас она на паузе», — заявил Риттер.
Напомним, руководителя АО «Корпорации развития Новосибирской области» Александра Зырянова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Бойцы СВО обратились к главе СКР с просьбой проконтролировать ход дела.