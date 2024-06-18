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Разведчик США высказался об аресте главы Корпорации развития НСО Зырянова

По словам Скотта Риттера, они хотели сдружить русских и американцев.

Источник: Сиб.фм

Бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер дал интервью изданию «Момент Истины» — на это обратили внимание «Сиб.фм».

Американец заявил, что давно знает главу АО «Корпорации развития Новосибирской области» Александра Зырянова и считает его патриотом.

По словам Риттера, вместе они хотели наладить отношения между русскими и американцами — рассказывать жителям США о России, тем самым бороться с русофобией.

«В эту миссию мы верили, сейчас она на паузе», — заявил Риттер.

Напомним, руководителя АО «Корпорации развития Новосибирской области» Александра Зырянова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Бойцы СВО обратились к главе СКР с просьбой проконтролировать ход дела.