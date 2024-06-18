СМИ: Турция помогла предотвратить в Москве второй теракт после «Крокуса»

Теракт, по данным издания, готовили боевики запрещенной в РФ группировки «Вилаят Хорасан», которая связана с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России). Hurriyet отмечает, что турецкие спецслужбы длительное время отслеживали деятельность местной ячейки организации «Вилаят Хорасан», которая причастна к нападению на католическую церковь Святой Марии в Стамбуле в конце января. Спецслужбы вышли на несколько лиц, допросили их, после чего был установлен контакт с российской стороной.