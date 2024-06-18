СМИ: Турция помогла предотвратить в Москве второй теракт после «Крокуса»

«После первого нападения на концертный зал террористическая группировка запланировала второй теракт. Они собирались напасть на переполненный торговый центр. Турецкая разведка предотвратила этот второй крупный теракт, связавшись с Москвой», — пишет обозреватель газеты Ханде Фырат.
Теракт, по данным издания, готовили боевики запрещенной в РФ группировки «Вилаят Хорасан», которая связана с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России). Hurriyet отмечает, что турецкие спецслужбы длительное время отслеживали деятельность местной ячейки организации «Вилаят Хорасан», которая причастна к нападению на католическую церковь Святой Марии в Стамбуле в конце января. Спецслужбы вышли на несколько лиц, допросили их, после чего был установлен контакт с российской стороной.
Издание напоминает, что двое совершивших нападение на ТЦ незадолго до теракта побывали в Турции, о чем также были проинформированы российские правоохранительные органы.
Теракт в «Крокус сити холле» в Подмосковье был совершен 22 марта. По последним данным, погибли 144 человека, пострадал 551. Четверо непосредственных исполнителей теракта арестованы, еще пять человек, как полагает следствие, являются соучастниками преступления. В Следственном комитете РФ ранее заявили, что доказали связь устроивших теракт с украинскими националистами. По данным следствия, подготовительные действия, финансирование, нападение и отход террористов координировались через интернет членами группировки «Вилаят Хорасан».