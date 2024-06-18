Боги врачевания. Свердловский Минздрав отметил лучших медиков региона

Свердловский Минздрав наградил лучших медиков региона. Более 30 свердловчан стали победителями профессиональной премии «Медицинский олимп — 2024». Специалистам были вручены статуэтки древнегреческого бога врачевания Асклепия.
Лучшие практики
Ежегодная профессиональная премия «Медицинский олимп» помогает тиражировать в регионе лучшие практики лечения уральцев.
«Здоровье людей — это основа успешного развития общества, экономики и социальной сферы, — сказал замгубернатора Свердловской области Павел Креков. — Это и радость жизни, и стремление к творчеству и созиданию, желание работать на благо страны и региона, двигаться вперёд, совершать открытия. Качество медицинской помощи в регионе постоянно растёт. Важнейшая роль в этом принадлежит вашей ответственности, самоотдаче, искренней любви к своему делу, милосердию и чуткости к своим пациентам… “.
В Свердловской области многое делается, чтобы создать комфортные условия для работы медиков. В регионе успешно реализуется нацпроект «Здравоохранение». За последние три года было отремонтировано свыше 200 медицинских объектов, в городах и сёлах построено более 80 фельдшерско-акушерских пунктов и отделений общей врачебной практики. В 2024 году планируется развернуть ещё 10 ФАПов. Кроме того, на Среднем Урале оказывается поддержка молодым специалистам, земским врачам, решаются их жилищные вопросы.
Кадровый вопрос
Сегодня в Свердловской области трудятся почти 52 тысячи врачей и медиков среднего звена. С начала 2023 года их количество выросло более чем на 1 160 человек, благодаря чему потребность медучреждений в специалистах снизилась почти втрое. Был увеличен набор в Уральском государственном медицинском университете. Губернатор Евгений Куйвашев также поручил профильным министерствам продолжать формировать сеть медицинских классов в школах.
А недавно максимальный размер областных социальных выплат отдельным категориям специалистов вырос до 50 тысяч рублей. (Ранее он составлял 18,5 тысячи.) На эти цели из бюджета региона планируется направить 157 млн рублей. При этом выплаты будут действовать с 1 марта 2024 года. За уже отработанное время медикам сделают перерасчёт.
Особое внимание
Статуэтки Асклепия отправились в этом году в 13 крупных областных медицинских центров и районных больниц Свердловской области.
«Определяя победителей премии, эксперты изучали опыт внедрения новых технологий, случаи высокой клинической значимости, спасение пациентов в нестандартных условиях, — подчеркнул министр здравоохранения региона Андрей Карлов. — В Год семьи мы особое внимание уделили династиям, а также медикам, воспитывающим троих и более детей. Ещё одно новшество — номинация “Надежда года”, созданная для молодых специалистов, успешно проявивших себя на старте карьеры».
По словам министра, за наградами «Медицинского олимпа» стоит множество спасённых жизней, в том числе детских. Например, врачи Свердловской областной клинической больницы № 1 и Областной детской клинической больницы спасли жизнь ребёнку из ЯНАО с редким врождённым пороком сердца.
А фельдшер Тамара Полторанина из посёлка Воронцовка работает в медицине почти полвека. Уже 17 лет она возглавляет ФАП неподалёку от Краснотурьинска. Профессионализм Тамары Васильевны и преданность выбранной профессии отметила директор Свердловского областного медицинского колледжа Ирина Левина, вручившая победительнице диплом и статуэтку Асклепия.
«Ваша профессия — одна из самых гуманных и важных, — отметил губернатор Евгений Куйвашев, поздравляя медиков с профессиональным праздником. — Ваш труд сопровождает нас с самого рождения и на протяжении всей жизни. Вы лечите от недугов, спасаете жизни, помогаете сохранить самый ценный ресурс — здоровье».