Боги врачевания. Свердловский Минздрав отметил лучших медиков региона

В Свердловской области многое делается, чтобы создать комфортные условия для работы медиков. В регионе успешно реализуется нацпроект «Здравоохранение». За последние три года было отремонтировано свыше 200 медицинских объектов, в городах и сёлах построено более 80 фельдшерско-акушерских пунктов и отделений общей врачебной практики. В 2024 году планируется развернуть ещё 10 ФАПов. Кроме того, на Среднем Урале оказывается поддержка молодым специалистам, земским врачам, решаются их жилищные вопросы.