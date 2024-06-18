В правительстве дали позицию по работе мэра Омска Шелеста

К июню 2024 года они получили новый виток, причем без явных на то предпосылок или оснований.
При этом, как оказалось, у губернатора Омской области Виталия Хоценко вопросов к работе градоначальника нет.
«У губернатора к работе мэра нет претензий», — сообщила по обращению «СуперОмска» пресс-секретарь главы региона Мина Ахвердиева.
Отметим, что в апреле 2024 года, отвечая на запрос «СуперОмска», Сергей Шелест сообщил, что, «когда занимаешь подобную должность, появление различного рода слухов — обычное дело».
Напомним, что мэром Омска депутаты Городского совета избрали Сергея Шелеста в декабре 2021 года.