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В правительстве дали позицию по работе мэра Омска Шелеста

В Омске с апреля 2024 года курсируют слухи о якобы скорой отставке мэра города Сергея Шелеста.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

К июню 2024 года они получили новый виток, причем без явных на то предпосылок или оснований.

При этом, как оказалось, у губернатора Омской области Виталия Хоценко вопросов к работе градоначальника нет.

«У губернатора к работе мэра нет претензий», — сообщила по обращению «СуперОмска» пресс-секретарь главы региона Мина Ахвердиева.

Отметим, что в апреле 2024 года, отвечая на запрос «СуперОмска», Сергей Шелест сообщил, что, «когда занимаешь подобную должность, появление различного рода слухов — обычное дело».

Напомним, что мэром Омска депутаты Городского совета избрали Сергея Шелеста в декабре 2021 года.