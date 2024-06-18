Губернатор Куйвашев пообещал увеличивать зарплаты учителям и медикам

«Зарплаты за классное руководство и кураторство получают свыше 26 тыс. педагогов в школах и техникумах. Для тех, кто работает в небольших пунктах, размер выплаты увеличен вдвое: до 10 тыс. рублей. Ежемесячная выплата для врачей в малых городах увеличена с 18 до 50 тыс. рублей. Ежемесячные доплаты получают свыше 25 тыс. работников здравоохранения. Рост зарплат педагогов и врачей продолжится», — заявил губернатор.
Напомним, согласно официальным данным Свердловскстата, доходы уральцев за год выросли почти на 11 тыс. рублей. Больше всех в Свердловской области зарабатывают IT-специалисты. Средняя зарплата в отрасли составляет 110,1 тыс. рублей. Ближе всех к айтишникам приблизились ученые-разработчики (108,7 тыс. рублей) и финансисты со страховщиками (100,3 тыс. рублей). По подсчетам Свердловскстата, самые скромные доходы в сферах образования, сельского хозяйства, гостиничного дела и общепита.