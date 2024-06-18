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Губернатор Куйвашев пообещал увеличивать зарплаты учителям и медикам


Зарплаты в Свердловской области выросли на 17% за 2023 год. Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев. По его словам, рост опередил инфляцию. Особое внимание он уделил заработку педагогов и медиков.

Источник: РИА "Новости"

«Зарплаты за классное руководство и кураторство получают свыше 26 тыс. педагогов в школах и техникумах. Для тех, кто работает в небольших пунктах, размер выплаты увеличен вдвое: до 10 тыс. рублей. Ежемесячная выплата для врачей в малых городах увеличена с 18 до 50 тыс. рублей. Ежемесячные доплаты получают свыше 25 тыс. работников здравоохранения. Рост зарплат педагогов и врачей продолжится», — заявил губернатор.

Напомним, согласно официальным данным Свердловскстата, доходы уральцев за год выросли почти на 11 тыс. рублей. Больше всех в Свердловской области зарабатывают IT-специалисты. Средняя зарплата в отрасли составляет 110,1 тыс. рублей. Ближе всех к айтишникам приблизились ученые-разработчики (108,7 тыс. рублей) и финансисты со страховщиками (100,3 тыс. рублей). По подсчетам Свердловскстата, самые скромные доходы в сферах образования, сельского хозяйства, гостиничного дела и общепита.

экономика