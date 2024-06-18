Военнослужащие Таджикистана прибыли в Минск для участия в параде

Ожидается, что в составе пеших парадных расчетов примут участие около 5 тысяч человек, 150 из которых — девушки. Смотр военной техники и марш пеших колонн традиционно пройдут 3 июля у стелы «Минск — город-герой» на пересечении проспекта Победителей и проспекта Машерова.