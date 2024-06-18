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Военнослужащие Таджикистана прибыли в Минск для участия в параде

МИНСК, 18 июн — Sputnik. Военнослужащие Вооруженных сил Таджикистана прилетели в Минск для участия в военном параде ко Дню Независимости Беларуси, сообщили в официальном Telegram-канале белорусского оборонного ведомства.

Источник: Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

«Парадный расчет приступит к тренировкам в ближайшее время», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее в Беларусь прибыл парадный расчет Народно-освободительной армии Китая также для участия в военном параде 3 июля.

В Минобороны ранее проинформировали, что в параде на День Независимости с белорусскими военными по улицам столицы пройдут пешие парадные расчеты из России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Китая.

Ожидается, что в составе пеших парадных расчетов примут участие около 5 тысяч человек, 150 из которых — девушки. Смотр военной техники и марш пеших колонн традиционно пройдут 3 июля у стелы «Минск — город-герой» на пересечении проспекта Победителей и проспекта Машерова.

Помимо пеших колонн, зрители смогут увидеть около 250 единиц боевой техники. На параде будут представлены беспилотники и модернизированный танк Т-72БМ2.

Также в параде впервые примут участие и оперативно-тактические комплексы «Искандер-М», способные нести ядерные боезаряды. Кроме того, в небо над столицей поднимутся боевые самолеты и вертолеты.