Путин прилетел в Якутию

Программа 2024 года еще более насыщенна. Президент планирует встретиться с учащимися Высшей школы музыки им. В. А. Босикова — ведущего на Дальнем Востоке вуза, готовящего специалистов в сфере культуры и искусства. А о том, насколько успешны российские программы регионального развития, Путин узнает из первых уст — на встрече с участниками программ «Земский доктор», «Земский учитель», «Муравьев-Амурский — 2030», а также теми специалистами, которые перебрались на Дальний Восток и решили остаться.