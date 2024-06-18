Путин прилетел в Якутию

В столице Якутии сейчас летняя погода, до плюс 21 градуса. Ярко светит солнце, несмотря на небольшую облачность.
По окончании рабочей поездки в Якутию глава государства уже вечером отправится с государственным визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику, а на следующий день — во Вьетнам.
Якутия — самый большой по площади регион не только в России, но и в мире. Полет из Москвы в Якутск занимает около шести с половиной часов. Глава государства пересек четыре часовых пояса, чтобы добраться до республики, разница во времени с которой у Москвы составляет шесть часов.
О прошлом визите Путина
В прошлый раз президент РФ приезжал в Якутию в сентябре 2014 года. В тот раз Путин принял участие в торжественной церемонии соединения первого звена газопровода «Сила Сибири». Кроме того, он встретился со студентами Северо-Восточного федерального университета и провел совещание по развитию Дальнего Востока.
Программа 2024 года еще более насыщенна. Президент планирует встретиться с учащимися Высшей школы музыки им. В. А. Босикова — ведущего на Дальнем Востоке вуза, готовящего специалистов в сфере культуры и искусства. А о том, насколько успешны российские программы регионального развития, Путин узнает из первых уст — на встрече с участниками программ «Земский доктор», «Земский учитель», «Муравьев-Амурский — 2030», а также теми специалистами, которые перебрались на Дальний Восток и решили остаться.
Президент РФ посетит выставку в креативном кластере «Квартал труда», который действует также и как территория опережающего развития. Главе государства продемонстрируют успехи республики в области информационных технологий, а также производстве изделий, остро необходимых в зоне специальной военной операции.
Кроме того, в планах у президента встреча с главой Якутии Айсеном Николаевым: Путин еще в марте говорил, что намерен обсудить с руководителем республики планы развития региона и наиболее важные проблемы. Президент и глава Якутии находились в оперативном контакте до самой поездки.
Президент РФ о Якутии
Путин намеревался приехать в Якутию еще зимой, когда совершал турне по регионам Дальнего Востока. Однако погода была нелетной, и поэтому поездку пришлось отложить. Тем не менее, президент пообещал обязательно приехать в регион — весной или летом.
Путин высоко оценивал потенциал Якутии, которую отличает не только изобилие природных богатств и красот, но и талантливые, интересные люди.