Социалисты: отстранение депутатов от участия в заседаниях парламента — опасный прецедент

«В запросе Мустяцэ просят прояснить: присутствовали ли в здании парламента представители СИБ? Если да, то какой был их правовой статус и полномочия? Если нет — необходимо срочно провести расследование и выяснить имена и статус тех, кто там находился и мешал депутатам пройти на их законное место. Их действия можно квалифицировать как участие в серьезном нарушении — препятствии деятельности выборных должностных лиц», — сообщили в блоке «Победа».