Социалисты: отстранение депутатов от участия в заседаниях парламента — опасный прецедент

Напомним, в пятницу, 14 июня, депутатов оппозиционного блока «Победа» лишили права участвовать в пяти последующих заседаниях парламента Молдовы. Решение, выдвинутое спикером законодательного собрания Игорем Гросу, поддержали 57 депутатов от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS). Это произошло после того, как члены оппозиционного блока «Победа» заблокировали трибуну парламента, выразив протест против игнорирования их инициатив фракцией PAS и руководством законодательного форума.
«В парламенте Республики Молдова был установлен опасный прецедент, который несет угрозу для нашей парламентской демократии и принципов правового государства. Выражаем беспокойство и категорическое несогласие относительно экстренных изменений, внесенных в Регламент парламента, которые предоставляют Службе государственной охраны полномочия по обеспечению общественного порядка в парламенте, включая “удаление” из зала депутатов. Это изменение увеличивает риск злоупотреблений и давления на оппозиционных депутатов, что несовместимо с принципами демократии».
Они призвали к восстановлению независимости парламента, его депутатов, а также к отказу от любых форм давления.
«Решение правящей партии, направленное на физическое препятствование доступу неприкосновенных лиц, обладающих конституционными гарантиями, является атакой на свободу мысли, слова и действий народных избранников», — подчеркивают социалисты.
В свою очередь, депутаты блока «Победа» направили запросы в адрес спикера парламента Игоря Гросу, главы СИБ Александру Мустяцэ и директора Службы государственной охраны Василия Попа.
«В запросе Мустяцэ просят прояснить: присутствовали ли в здании парламента представители СИБ? Если да, то какой был их правовой статус и полномочия? Если нет — необходимо срочно провести расследование и выяснить имена и статус тех, кто там находился и мешал депутатам пройти на их законное место. Их действия можно квалифицировать как участие в серьезном нарушении — препятствии деятельности выборных должностных лиц», — сообщили в блоке «Победа».
Депутаты отмечают, что не существует нормативного акта, который регулировал бы применение силы или другие меры по отношению к членам парламента, следовательно, «это можно рассмотреть, как серьезное правонарушение». Народные избранники также сообщают, что были подвергнуты физическому воздействию со стороны неустановленных лиц, и требуют внимательно провести расследование.