Текслер обсудил с Хуснуллиным метротрам и расширение дороги Челябинск-Троицк

Премьер министр России Марат Хуснуллин оценил строительство жилья и дорог в Челябинской области. Эти темы обсуждались на рабочей встрече с губернатором Алексеем Текслером.
«Хорошие результаты по дорогам. С 2019 года более 4000 км привели к нормативу. В том числе обсудили реконструкцию трасс А-310 “Челябинск — граница с республикой Казахстан” и М-5 “Урал”, — прокомментировал итоги встречи запред правительства.
Трасса Челябинск-Троицк будет четырехполосной и позволит в полную силу использовать международный транспортный коридор «Восток-Запад» в направлении Казахстана и Китая.
Также Алексей Текслер рассказал о ходе строительства метротрама. Запланированы две ветки: «Запад-Восток» и «Север Юг». Строительство последней уже началось. Наземные площадки будут выходить на улицах Овчинникова, Косарева, Каслинской и проспекте Победы.
Отдельно на встрече обсудили программу комплексного развития территорий. В прошлом году в Челябинске реализовали первый проект — вместо старых заводских цехов появился жилой квартал на Ленина, 4. Сегодня в работе еще 18 проектов реновации.