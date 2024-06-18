Текслер обсудил с Хуснуллиным метротрам и расширение дороги Челябинск-Троицк

«Хорошие результаты по дорогам. С 2019 года более 4000 км привели к нормативу. В том числе обсудили реконструкцию трасс А-310 “Челябинск — граница с республикой Казахстан” и М-5 “Урал”, — прокомментировал итоги встречи запред правительства.