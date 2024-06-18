Бектенов поручил не допустить необоснованного повышения тарифов сотовых операторов

Премьер-министр добавил, что в рамках Налогового кодекса также предусмотрена скидка для операторов в размере 90% на радиочастотный спектр. Сэкономленные средства в соответствии с лицензионными обязательствами операторы должны инвестировать в развитие инфраструктуры связи.