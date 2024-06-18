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Бектенов поручил не допустить необоснованного повышения тарифов сотовых операторов

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительства 18 июня поручил не допустить ценового сговора и повышения тарифов сотовых операторов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Источник: primeminister.kz

Глава правительства подчеркнул, что отдельного внимания заслуживает вопрос периодического увеличения стоимости тарифов операторов. А после напомнил, что в целях развития конкуренции было отменено государственное регулирование тарифов на услуги связи.

«Именно конкуренция должна стать главным регулятором. Пока этого не происходит — у всех операторов расценки примерно одинаковые».

заявил Олжас Бектенов.

Премьер-министр добавил, что в рамках Налогового кодекса также предусмотрена скидка для операторов в размере 90% на радиочастотный спектр. Сэкономленные средства в соответствии с лицензионными обязательствами операторы должны инвестировать в развитие инфраструктуры связи.

«Поэтому Министерству цифрового развития совместно с антимонопольным органом необходимо обеспечить полноценное исполнение операторами своих обязательств, не допускать ценовых сговоров и необоснованного повышения тарифов».

отметил Олжас Бектенов.
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