Бектенов поручил не допустить необоснованного повышения тарифов сотовых операторов

Глава правительства подчеркнул, что отдельного внимания заслуживает вопрос периодического увеличения стоимости тарифов операторов. А после напомнил, что в целях развития конкуренции было отменено государственное регулирование тарифов на услуги связи.
«Именно конкуренция должна стать главным регулятором. Пока этого не происходит — у всех операторов расценки примерно одинаковые».
Премьер-министр добавил, что в рамках Налогового кодекса также предусмотрена скидка для операторов в размере 90% на радиочастотный спектр. Сэкономленные средства в соответствии с лицензионными обязательствами операторы должны инвестировать в развитие инфраструктуры связи.
«Поэтому Министерству цифрового развития совместно с антимонопольным органом необходимо обеспечить полноценное исполнение операторами своих обязательств, не допускать ценовых сговоров и необоснованного повышения тарифов».