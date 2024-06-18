Как в Казахстане реализуются демократические реформы

В 2022 году приняты меры по обеспечению комплексной трансформации всей государственной модели с проведением фундаментальных политических реформ. Внесенные по итогам состоявшегося республиканского референдума изменения и дополнения в Конституцию (за их принятие проголосовали 77,1% граждан) направлены на дальнейшую демократизацию, перераспределение ряда властных полномочий, в том числе усиление роли и повышение статуса Парламента. Ряд новелл расширяют участие населения в управлении государством. В результате были исключен ряд полномочий Президента, установлено ограничение по срокам его избирания, полностью переформатирована система представительной ветви власти.