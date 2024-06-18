Как в Казахстане реализуются демократические реформы

Партийный порог
В настоящее время законодательно введен институт парламентской оппозиции. В целях повышения политической конкуренции и расширения свободы выбора
в соответствующее законодательство внесены поправки по снижению с 7% до 5% порога прохождения политических партий и включению в избирательные бюллетени графы «Против всех».
Приняты поправки в законы о выборах и политических партиях, которые устанавливают в избирательных партийных списках квоту для женщин, молодежи и лиц с инвалидностью.
Конституция и права граждан
Подписан закон, регулирующий порядок организации и проведения мирных собраний. Законом предусмотрен уведомительный порядок проведения собраний, уточнено разграничение прав и обязанностей организаторов, участников
и наблюдателей.
В 2022 году приняты меры по обеспечению комплексной трансформации всей государственной модели с проведением фундаментальных политических реформ. Внесенные по итогам состоявшегося республиканского референдума изменения и дополнения в Конституцию (за их принятие проголосовали 77,1% граждан) направлены на дальнейшую демократизацию, перераспределение ряда властных полномочий, в том числе усиление роли и повышение статуса Парламента. Ряд новелл расширяют участие населения в управлении государством. В результате были исключен ряд полномочий Президента, установлено ограничение по срокам его избирания, полностью переформатирована система представительной ветви власти.
В Конституции закреплен запрет на нахождение в политических партиях Главы государства, Председателя и судей Конституционного Суда, председателей и членов Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты в период исполнения полномочий.
Это позволило обеспечить равноудаленность и независимость указанных субъектов от политических партий в своей деятельности.
Выборы в Мажилис
В соответствии с требованиями новой смешанной пропорционально-мажоритарной системы в 2023 году проведены внеочередные выборы в Мажилис Парламента.
Последние выборы в Мажилис стали важной вехой в политической жизни страны, отражая стремление к укреплению демократических институтов и расширению политического плюрализма. Эти выборы проходили на фоне продолжающихся реформ, инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым, и продемонстрировали значительные изменения в избирательной системе и политическом ландшафте Казахстана.
Ключевым аспектом выборов 2023 года стали изменения в избирательной системе, направленные на повышение прозрачности и честности выборов. Одним из значимых нововведений стало введение смешанной избирательной системы, которая сочетает элементы пропорционального и мажоритарного представительства. Эта система позволила избирателям голосовать как за партийные списки, так и за независимых кандидатов, что способствует более широкому представительству различных групп населения в парламенте.
В представительной ветви власти для активного вовлечения партий
в вопросы укрепления национального единства и общественного согласия создана парламентская депутатская группа «Бір ел — бір мүдде». Также учрежден орден «Ел бірлігі», присуждаемый за вкладв сохранение общественного согласия.
Выборы акимов
Продолжена демократизация процесса назначения акимов регионов
с введением обязательной альтернативности кандидатур и утверждением нового порядка их согласования маслихатами.
Одной из ключевых реформ в процессе политической модернизации
и демократизации общества стало внедрение института выборности сельских акимов. Также в 2023 году проведены прямые выборы акимов районов и городов областного значения, а также выборы в маслихаты по новой избирательной системе. В соответствии с Посланием Главы государства от 1 сентября 2023 года «Экономический курс Справедливого Казахстана» были проведены пилотные выборы 45 акимов районов и городов областного значения.
В соответствии с Конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан» с 2025 года в Казахстане выборы акимов районов и городов областного значения будут проводиться на постоянной основе.
Введение выборности акимов в Казахстане представляет собой значимый шаг на пути к демократизации и децентрализации государственной власти. Это нововведение отражает стремление руководства страны к укреплению местного самоуправления и повышению участия граждан в управлении регионами. Введение выборности акимов символизирует важный поворотный момент в политическом развитии Казахстана, нацеленный на улучшение качества управления и усиление доверия граждан к власти.