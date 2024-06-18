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В России запретят продавать энергетики несовершеннолетним

Запрет может вступить в силу с 1 сентября 2024 года для защиты здоровья несовершеннолетних.

Источник: РИА "Новости"

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что во вторник парламент планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет на продажу энергетических напитков детям с 1 сентября 2024 года.

Предлагается, что норма о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним начнет действовать уже с 1 сентября 2024 года. Это решение должно защитить здоровье наших детей, оградить молодёжь от пагубных привычек.

Вячеслав Володин
председатель Государственной Думы (цитата по «Интерфакс»)

Он подчеркнул, что родители и учителя выступают с просьбами о внедрении этих мер.

«Вред энергетических напитков доказан врачами. Их бесконтрольное потребление повышает риск развития гипертонии, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и ряда других заболеваний», — добавил Володин.

закон
здоровье
торговля
Госдума