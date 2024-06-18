Беспрозванных попросил дополнительный миллиард на госпрограмму

«Это (увеличение финансирования — прим. “Нового Калининграда”) необходимо для реализации дополнительных приоритетных мероприятий: берегозащиты и берегоукрепления в Пионерском, Светлогорске и Зеленоградском округе, строительства медико-диагностического центра в Советске, кампуса среднего профобразования в Калининграде и других важных для нас объектов, — отмечается в сообщении. — В проекте федерального бюджета на следующие три года будут отражены финансовые средства на эти цели — по 5,7 миллиарда рублей ежегодно».