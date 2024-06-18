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Мэром Копейска впервые стала женщина

Мэром Копейска стала Светлана Логанова.

Источник: Комсомольская правда

Новым мэром Копейска стала Светлана Логанова. За ее кандидатуру отдали большинство голосов депутаты городского собрания.

«Вступление в должность вновь избранного главы Копейского городского округа пройдет 21 июня», — сообщили в администрации Копейска.

Светлана Логанова ранее работала заместителем главы города по социальному развитию. Когда экс-мэр Андрей Фалейчик досрочно покинул свою должность и стал заместителем губернатора, Светлану Логанову назначили врио главы города.

На должность мэра Копейска претендовали пять человек, но к голосованию конкурсная комиссия допустила лишь двоих: Светлану Логанову и директора школы № 44 Сергея Типушкова.

Женщина займет пост главы Копейска впервые с момента его учреждения в 1991 году.