Армения купит у Франции самоходные гаубицы Caesar

«Мы продолжаем укреплять наши отношения с Арменией в области обороны… Новая важная веха — подписание контракта на приобретение гаубиц Caesar», — написал глава французского Министерства обороны Себастьян Лекорню в соцсети X.
Подписание контракта состоялось во время визита министра обороны Армении Сурена Папикяна во Францию. Он посетил выставку военной техники Eurosatory 2024 в Париже, где встретился со своим французским коллегой. По словам французского министра обороны, их дискуссия была «теплой и продуктивной».
Накануне Минобороны Армении также подписало соглашение о сотрудничестве с франко-германским оборонным концерном KNDS. Детали контракта не уточняются.
В конце октября 2023 года Лекорню заявил, что Париж планирует продать Армении три радиолокационные системы Ground Master 200. Тогда агентство «Арменпресс» сообщало, что в Армению уже прибыли 24 французских бронемашины «Бастион». Также велись переговоры о поставке Армении ракетных комплексов Mistral 3. Глава оборонного ведомства Франции также сообщал, что страна планирует обучать армянских солдат в области ПВО.
12 июня армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из ОДКБ, но сроки выхода еще не определены. В феврале власти Армении объявили о заморозке членства страны в ОДКБ, а в мае сообщили об отказе финансирования деятельности организации.