Армения купит у Франции самоходные гаубицы Caesar

В конце октября 2023 года Лекорню заявил, что Париж планирует продать Армении три радиолокационные системы Ground Master 200. Тогда агентство «Арменпресс» сообщало, что в Армению уже прибыли 24 французских бронемашины «Бастион». Также велись переговоры о поставке Армении ракетных комплексов Mistral 3. Глава оборонного ведомства Франции также сообщал, что страна планирует обучать армянских солдат в области ПВО.